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Menemen FK'da son saniye sevinci

Menemen FK'da son saniye sevinci

12:1223/03/2025, Pazar
DHA
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Menemen FK'lı futbolcular son anlarda gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Menemen FK'lı futbolcular son anlarda gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Menemen Futbol Kulübü evinde Ankara Demirspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, 90+8'inci dakikada attığı golle evinde Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, son saniyede Mazlum'un golüyle yenilgiden kurtuldu.


Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğuna dikkat çekti. Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7. sıradaki takımla aramızda 10 puanlık fark var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz. Zor bir maçı geride bıraktık. Kaybetmemek bizim için güzel oldu" diye konuştu.





#2. Lig
#Menemen FK
#Ankara Demirspor

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