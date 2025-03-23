Menemen FK'da son saniye sevinci

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğuna dikkat çekti. Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7. sıradaki takımla aramızda 10 puanlık fark var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz. Zor bir maçı geride bıraktık. Kaybetmemek bizim için güzel oldu" diye konuştu.