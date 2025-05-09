Menemen FK'nın Play-Off kabusu

Rakibi önünde 45+3'üncü dakikada yediği golle soyunma odasına yenik giren Menemen FK, ikinci yarıda gol aradığı dakikalarda kalesinde 2 gol daha görüp elenmekten kurtulamadı. Play-Off'ta sonraki turları göremeyen Menemen, bu sezonluk macerasını noktalayarak 3 yıl sonra 1. Lig'e dönme hedefini yine ıskaladı.

Menemen FK, ligde geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen ilk turda elenmişti. Geçen sezon teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off'a kalan Menemen, ilk turda deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-2 yenilerek ligi noktalamıştı.

Bu sezona büyük umutlarla başlayan İzmir ekibi, Burhanettin Basatemür yönetiminde lig boyunca iyi bir mücadele sergilese de Play-Off kabusunu yine aşamadı.