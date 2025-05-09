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Menemen FK'nın Play-Off kabusu

Menemen FK'nın Play-Off kabusu

14:589/05/2025, Cuma
DHA
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Menemen Futbol Kulübü, saha avantajına rağmen elenmekten kurtulamadı.
Menemen Futbol Kulübü, saha avantajına rağmen elenmekten kurtulamadı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda liderliğe kadar yükseldiği grubu 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, Play-Off'un ilk turunda Vanspor'a 3-1 mağlup olup elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanan ilk turda Vanspor'la eşleşen sarı-lacivertli ekip, Menemen İlçe Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Takımlarına büyük destek veren Menemenli taraftarlar, futbolcuları stat girişinde meşaleler ve tezahüratlarla karşılaşıp moral aşıladı.


Rakibi önünde 45+3'üncü dakikada yediği golle soyunma odasına yenik giren Menemen FK, ikinci yarıda gol aradığı dakikalarda kalesinde 2 gol daha görüp elenmekten kurtulamadı. Play-Off'ta sonraki turları göremeyen Menemen, bu sezonluk macerasını noktalayarak 3 yıl sonra 1. Lig'e dönme hedefini yine ıskaladı.


Menemen FK, ligde geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen ilk turda elenmişti. Geçen sezon teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off'a kalan Menemen, ilk turda deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-2 yenilerek ligi noktalamıştı.


Bu sezona büyük umutlarla başlayan İzmir ekibi, Burhanettin Basatemür yönetiminde lig boyunca iyi bir mücadele sergilese de Play-Off kabusunu yine aşamadı.





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