Merih Demiral bu sezon 23 maçta 1 asist yaptı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, milli takımda 3 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ifade etmişti.

Sky Sports'un haberine göre, İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun özel uçakla Torino'ya döneceği kaydedildi.

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SPOR Milli takımda koronavirüs şoku: 3 oyuncu pozitif