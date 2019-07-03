SÜPER LİG

Mert Günok Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Süper Lig'de kaleci pazarı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Werder Bremen'den Max Kruse, Başakşehir'den Emre Belözoğlu ve Esteghlal'den Allahyar'ı transfer eden Fenerbahçe, kalecilerinden Harun Tekin ve Kameni ile yollarını ayırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kameni, Mert Günok, Harun Tekin

Kameni, Mert Günok, Harun Tekin

Fotoğraf: Yeni Şafak

Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanıyor.

2 gün içerisinde açıkladığı 3 transferle taraftarını heyecanlandıran sarı lacivertli camia, kalecilerinden Harun Tekin ve Kameni'yle yollarını ayırma kararı kaldı.

Harun Konya'ya, Mert Fenerbahçe'ye

Geniş bir kaleci kadrosuna sahip olan Fenerbahçe, bu bölgedeki iki isimle yollarını ayırıyor. Konyaspor'un Harun Tekin'i teklifine sıcak bakan sarı lacivertli camia, Başakşehir'in başarılı kalecisi ve eski oyuncularından Mert Günok'la anlaşma sağladığı ve bu hafta içerisinde transferlerin netlik kazanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe A Takımı'nın kaleci kadrosu

  • Harun Tekin
  • Berke Özer
  • Carlos Kameni
  • Oytun Özdoğan
  • Abdullah Yiğitler

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