Süper Lig'de kaleci pazarı

Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanıyor.

2 gün içerisinde açıkladığı 3 transferle taraftarını heyecanlandıran sarı lacivertli camia, kalecilerinden Harun Tekin ve Kameni'yle yollarını ayırma kararı kaldı.

Harun Konya'ya, Mert Fenerbahçe'ye

Geniş bir kaleci kadrosuna sahip olan Fenerbahçe, bu bölgedeki iki isimle yollarını ayırıyor. Konyaspor'un Harun Tekin'i teklifine sıcak bakan sarı lacivertli camia, Başakşehir'in başarılı kalecisi ve eski oyuncularından Mert Günok'la anlaşma sağladığı ve bu hafta içerisinde transferlerin netlik kazanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe A Takımı'nın kaleci kadrosu