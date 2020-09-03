Messi Barcelona'da kalacak mı? Babasından flaş açıklama

Lionel Messi'nin Barcelona ile arasındaki müzakereleri yöneten, futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri Jorge Messi, İspanyol basınının takibine alındı.

Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "Zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.

Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet" diye cevap verdi.

"Messi'ye 2 yıllık yeni teklif" iddiası

Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "Çok iyi" yorumunda bulundu.

Söz konusu toplantıda Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılmasını müzakere etmeyeceklerini söylediği ve yıldız futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerisini yenilediği iddia edilmişti.

Messi idmana katılmadı: Sözleşmesinde bilinmeyen detay ortaya çıktı Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımının yeni sezon çalışmaları öncesindeki COVID testlerinde yer almıyor. Arjantinli yıldızın durumu Katalan basınında manşetlere taşındı pic.twitter.com/M7jfGl6jKP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020 Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunuyorİspanyol basını, Messi'nin 700 milyon Euro'luk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon Euro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.#SONDAKİKA - La Liga yönetimi, Messi'nin Premier Lig'e transfer olacağı iddiaları sonrasında devreye girdi ve Arjantinli yıldızın sözleşmesi için Barcelona'yı haklı buldu. Buna göre Messi ayrılmak için 700M€'yu Barcelona'ya getirmek zorunda! pic.twitter.com/ngIQOCi3tE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020 Barcelona'nın yeni sezon öncesi çalışmaları için tesislere giden genç bir taraftar #Messi'yi göremeyince gözyaşlarını tutamadı 😢 pic.twitter.com/w3xjRtXkMo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020 Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"

Serbest kalma bedeli 700 milyon euro

İspanyol basını, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Barcelona'dan ayrılmakta kararlı olduğunu yazsa da Katalan kulübünün 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinde direnmesi halinde bir yıl daha oynayıp 30 Haziran 2021'de sözleşmesi bittikten sonra başka takıma gitme olasılığını da artık düşünmeye başladığını ileri sürüyor.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın A takımında 16 yıldır forma giyen Messi'nin halen önünde kırılmayı bekleyen rekorların olduğunu yazan Katalan basını, bunları şu şekilde sıraladı:

Barcelona'da en fazla maça çıkma (Xavi Hernandez 767 / Messi 731), bir takımda en fazla gol atma (Pele 643 / Messi 631), bir takımda en fazla kupa kazanma (Ryan Giggs 36 / Messi 34) ve bir takımda en uzun sezon forma giyme (Xavi Hernandez ve Carles Rexach 17 / Messi 16).