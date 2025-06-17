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Mesut Özil Başakşehir'de öğrencilerle buluştu

Mesut Özil Başakşehir'de öğrencilerle buluştu

12:3217/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
IHA
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Mesut Özil, bir araya geldiği öğrencilerle tokalaştı.
Mesut Özil, bir araya geldiği öğrencilerle tokalaştı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Özil, Ümraniye’de bir akademi kuracağını açıkladı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Eski yıldız oyuncu, daha sonra kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide anlattı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, "Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Önemli isimler Türkiye’ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa’da başarılı olur. Kısa zamanda Ümraniye’de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa’da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum" dedi.

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