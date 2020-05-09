Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap

Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin soruya cevap verdi. beIN Sports'a konuşan Söğüt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bir yıl daha sözleşmesi var"

"Mesut Özil'in bir yıllık sözleşmesi var. Bir sene daha Arsenal'de olacak. Bu konuda bir değişiklik olmayacak. O yüzden ondan sonra ne olur, zaman gösterecek. Mesut, 32 yaşına gelmiş olacak ve kariyerinde birkaç sene daha olacak. Mesut ve ailesi bir karar verecek. En hayırlısı neyse o olacak."

"Sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor"



