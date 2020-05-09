SÜPER LİG

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap

Fenerbahçe'ye transfer iddiaları gündemde olan Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan menajer Erkan Söğüt, oyuncunun bir sene daha Arsenal'da olacağını ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Arsenal formasıyla 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist kaydetti.

Arsenal formasıyla 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist kaydetti.

Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin soruya cevap verdi. beIN Sports'a konuşan Söğüt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bir yıl daha sözleşmesi var"

  • "Mesut Özil'in bir yıllık sözleşmesi var. Bir sene daha Arsenal'de olacak. Bu konuda bir değişiklik olmayacak. O yüzden ondan sonra ne olur, zaman gösterecek. Mesut, 32 yaşına gelmiş olacak ve kariyerinde birkaç sene daha olacak. Mesut ve ailesi bir karar verecek. En hayırlısı neyse o olacak."

"Sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor"


  • "Mesut Özil'in işlerini ağabeyi Mutlu Özil ile yapıyorum 7-8 yıldır, haklarını savunuyorum. Mesut Özil, öteki Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalar yapıyor her gün. Kulübün verdiği program doğrultusunda çalışıyor. Evinde kendini hazır tutuyor. Antrenman sahalarına kısıtlı gruplar halinde gidip çalışıyorlar. Önce tek kişiydi, şimdi 2-3 kişiye doğru çıkıyor. Başka ülkelerde de böyle oluyor. Mesut'un burada bir şansı var, kızı oldu, baba oldu Mesut. O yüzden hayatı çok güzel. Her gün kızının yanında. Bundan daha güzel bir şey olamaz bir baba için. Aynı zamanda antrenmanlara devam ediyor ve sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor. Öteki futbolcular gibi futbol oynamak istiyor."

Arsenal'da idmanlar gruplar halinde yapılıyor.
Arsenal'da idmanlar gruplar halinde yapılıyor.

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