Mikail Kır’dan Avrupa’da büyük başarı: ISKA Avrupa Şampiyonu oldu

Dövüş sporları dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Mikail Kır, Almanya’da düzenlenen uluslararası organizasyonda Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

16-17 Mayıs tarihlerinde Heilbronn kentindeki Eisstadion Heilbronn Arena’da gerçekleştirilen ISKA European Open 2026 açık kickboks turnuvasında mücadele eden başarılı sporcu, 36-42 yaş kategorisinde zirveye çıktı.

Hem spor kariyeri hem de ekranlardaki projeleriyle bilinen Mikail Kır, şampiyonluk performansıyla organizasyonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil etti

Uluslararası arenada birçok ülkeden sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye adına mücadele eden Mikail Kır, sergilediği performansla dikkat çekti. Final müsabakasında rakibini mağlup ederek altın kemere uzanan deneyimli sporcu, kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Turnuva sonrası büyük ilgi gören Kır’ın başarısı, dövüş sporları camiasında da takdir topladı.

Spor ve ekran kariyerini birlikte sürdürüyor

Profesyonel dövüş kariyerinin yanı sıra oyunculuk çalışmalarıyla da tanınan Mikail Kır, son yıllarda farklı projelerde yer alarak geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Avrupa şampiyonluğu sonrası sosyal medyada da gündem olan sporcu için çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.

ISKA European Open 2026 organizasyonu, Avrupa’nın önemli açık kickboks turnuvaları arasında gösteriliyor.