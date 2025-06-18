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Milli atıcı Ömer Tuna'nın gözü olimpiyatlarda

Milli atıcı Ömer Tuna'nın gözü olimpiyatlarda

11:2318/06/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'de atıcılıkla 10 yaşında tanışan ve bir yıl sonra minikler Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, havalı tabanca branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Göktekin, Atatürk Stadyumunda bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonunda çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de atıcılıkla 10 yaşında tanışan ve bir yıl sonra minikler Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, havalı tabanca branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Göktekin, Atatürk Stadyumunda bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonunda çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de atıcılıkla 10 yaşında tanışan ve bir yıl sonra minikler Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, havalı tabanca branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin'in oğlu Ömer Tuna Göktekin, küçük yaşta cimnastiğe yöneldi. Masa tenisiyle de ilgilenen ve antrenman sırasında atış poligonundan gelen sesleri merak ederek poligonda lise öğrencileri arasındaki atıcılık seçmelerini izleyen Ömer Tuna, havalı tabanca ile atış yapmasının ardından antrenörlerin bu branşta yeteneğinin olduğunu ifade etmesi üzerine 10 yaşında atıcılığa başladı.


Ömer Tuna, pandemi döneminde de antrenmanlarına ara vermedi ve kendi tabancasıyla evinin bodrumunda antrenman yapmayı sürdürdü. 2021'de Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon olan genç sporcu, 283 puanla da Yıldız B Erkekler 10 Metre Hava Tabanca Türkiye rekorunu kırdı.


Atıcılıkta Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu, geçen şubat ayında Estonya'da düzenlen U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kıran ve turnuvayı üçüncü tamamlayan milli takım kadrosunda da bulundu. Ömer Tuna, gösterdiği performansla 20-26 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nden davet aldı.


"İlk hedef olimpiyat kotası almak"


Ömer Tuna Göktekin, tesadüfen duyduğu tabanca sesleri üzerine başladığı sporda elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi. Henüz 10 yaşındayken liseliler arasında atış yaptığını, önce seslerden çok korktuğunu anlatan milli sporcu, "Atışımla bütün lise grubunu geçtim. Babam 'şans eseri' demişti. Hocam da 'çocukta yetenek var' dedi." ifadelerini kullandı.


Ömer Tuna, 10 metre havalı tabanca atışlarına başladıktan 1 yıl sonra pandemi nedeniyle eve kapandığını ancak spora ara vermediğini vurgulayarak, azimli çalışmaları sonucunda branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne davet edilen tek erkek Türk sporcu olduğunu aktardı.


Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanmasına değinen Ömer Tuna Göktekin, "Yusuf Dikeç'in tüm başarılarını geçmeyi çok istiyorum. İlk hedefim dünya şampiyonasında olimpiyat kotasını almak. Sonrasında olimpiyatlara gittiğimde finale kalan ilk Türk olmak ve orada da altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.


Sporcunun antrenörü Cuma Sarıbayındır da Ömer Tuna'nın çok çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu ifade ederek, Kuzey Makedonya'dan madalya ile dönmeyi beklediklerini kaydetti.

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