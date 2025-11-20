Milli atlet İsmail Nezir’den İslami Dayanışma Oyunları'nda duygulandıran başarı

Türk atletizminin en önemli uluslararası sınavlarından biri olan İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza attı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen müsabakalarda, Erkekler 400 metre engelli finali tam anlamıyla bir Türkiye şölenine dönüştü. Aynı yarışta Berke Akçam 49,22'lik üstün derecesiyle altın madalyayı kazanırken, İzmirli genç yıldız İsmail Nezir de 50,87'lik derecesiyle bronz madalyayı ülkemize getiren isim oldu. Türkiye'nin genç yeteneklerinin bu çifte madalya zaferi, Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.





Bronz madalya getiren sır: Kardeşinden gelen anlamlı mesaj





23 yaşındaki milli atlet İsmail Nezir’in bu kritik başarısının ardında, sporseverleri duygulandıran özel bir hikaye yatıyor. Nezir, yarıştan bir gün önce 9 yaşındaki küçük kız kardeşi tarafından spor çantasına gizlice bırakılan kısa bir notu, Riyad’a indikten sonra tesadüfen bulduğunu açıkladı. Küçük kardeşinin sevgi, destek ve inanç dolu bu el yazısı mesajının, zorlu 400 metre engelli parkurunda kendisine büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bu insani detay, sporcuların sahne arkasındaki manevi desteklerinin başarıdaki rolünü gözler önüne serdi.





Kazandığı madalyayı Türk çocuklarına armağan etti



