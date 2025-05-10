Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Milli boksörler Dünya Kupası için Polonya'ya gitti

Milli boksörler Dünya Kupası için Polonya'ya gitti

16:2410/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Türkiye'yi, 9'u kadın 19 sporcu temsil edecek.
Türkiye'yi, 9'u kadın 19 sporcu temsil edecek.

Polonya'da düzenlenecek 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yarın başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 19 sporcu temsil edecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Polonya'da düzenlenecek bu organizasyon, dünya sıralamasına puan verecek. Hem kadın hem de erkek boksörlerimizin başarılı sonuçlar alacağına ve önemli puanlar toplayacağına inanıyorum. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Kupada kadınlarda 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Ayşen Taşkın, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 65 kiloda Berfin Kabak, 70 kiloda Sema Çalışkan, 80 kiloda Elif Güneri ve 80 kiloda Şeyma Düztaş, erkeklerde de 50 kiloda Metehan Adıgüzel, 55 kiloda Semih Gümüş, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Ahmet Pekel, 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Birol Aygün, 85 kiloda Samet Ersoy, 90 kiloda Emrah Yaşar ve 90 kiloda Mücahit İlyas mücadele edecek.

#Polonya
#Boks
#Türkiye Boks Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9000 gün değil, 7200 prim günü emekli edecek! 1999 sonrası SGK girişi olana 5 yıl kazançlı emeklilik tablosu oluştu