Milli boksörler Dünya Kupası için Polonya'ya gitti

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yarın başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 19 sporcu temsil edecek.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Polonya'da düzenlenecek bu organizasyon, dünya sıralamasına puan verecek. Hem kadın hem de erkek boksörlerimizin başarılı sonuçlar alacağına ve önemli puanlar toplayacağına inanıyorum. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



