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Spor

Milli güreşçi Taha Akgül'den duygusal veda mesajı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, aktif kariyerini noktaladı. Başarılı sporcu, vedasının ardından bir de mesaj paylaştı.

11:01 - 11/08/2024 Pazar
AA
Taha Akgül, üst üste 3. olimpiyat oyunlarında da madalya almayı başardı.
Taha Akgül, üst üste 3. olimpiyat oyunlarında da madalya almayı başardı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.


Serbest stil ağır sıklette bir olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, kariyerinde kazanmadığı turnuva kalmadığı için şükrettiğini belirterek, "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas'ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu." ifadelerini kullandı.


Kendisine destek olan eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür edip onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Taha, şunları kaydetti:


"Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres, ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum. Kariyerim boyunca Sivas'tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. Geldiğim o küçük şehri, küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım."


#Taha Akgül
#Güreş
#Paris 2024
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