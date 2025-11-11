Yeni Şafak
Milli maçın biletleri ücretsiz olacak

Milli maçın biletleri ücretsiz olacak

19:45 11/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
AA
Ümit Milli Takım'ın maçı ücretsiz olacak.
Ümit Milli Takım'ın maçı ücretsiz olacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

