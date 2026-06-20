Milli oyuncu gözyaşlarına boğuldu: Hüngür hüngür ağladı

Mert Müldür'ün üzüntüsü.
Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli oyuncular büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası milli futbolcu sahada gözyaşlarına hakim olamadı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Ay-yıldızlıların Dünya Kupası hayalini sona erdiren karşılaşmanın ardından milli futbolcularda büyük üzüntü yaşandı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir yıkım yaşayan milli oyuncu Mert Müldür, sahada gözyaşlarına boğuldu.
Spor / Futbol
20 Haziran, Cumartesi
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