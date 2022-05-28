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Milli takım Riva'da bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da toplandı. Federasyondan yapılan açıklamada ilk antrenmanın yarın saat 11.00'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Milli takım Rivada bir araya geldi
A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

TFF'den yapılan açıklamada, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile İstanbul'da karşılaşacak millilerin, ilk antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği belirtildi.

Ay-yıldızlıların saat 17.30'da yapacağı ikinci idmanının ise basına açık olacağı aktarıldı.

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