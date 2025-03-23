Milliler, 19 yıl sonra Macaristan deplasmanında kazandı

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi.
Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu. A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.
Milliler UEFA Uluslar A Ligi'ne A Ligi'ne yükseldi
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Türkiye'nin deplasmandaki golleri, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen milli takım, ilk kez 2018'de düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 3 kez B Ligi, 1 kez de C Ligi'nde mücadele etti.