Millilerden İspanya'da 4 madalya

Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre; Toledo kentindeki turnuvaya katılan Tuğçe Çelik, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükseldi.

Tuğçe ile Kohli, finalde Brezilya'dan Mikaela da Costa Almeida-Kauana Michelson Beckenkamp çiftini, 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Organizasyonda mücadele eden diğer Türk sporculardan Halime Yıldız (tek kadınlar SL3) gümüş, Emine Seçkin (tek kadınlar WH2) ve Tuğçe Çelik (tek kadınlar SL4) ise bronz madalya elde etti.