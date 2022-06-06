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Miralem Pjanic için Marsilya iddiası

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Barcelonalı oyuncu Miralem Pjanic için Marsilya devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Miralem Pjanic için Marsilya iddiası
Pjanic, 2021- 22 sezonunda Beşiktaş’ta 26 maçta forma giydi ve 4 asist üretti.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun başında Barcelona’dan kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Miralem Pjanic için İspanyol ekibine teklifler gelmeye devam ediyor. Sport’un haberine göre, Bosnalı futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Marsilya talip oldu.

Görüşmeler başladı

Marsilya, Pjanic için Barcelona ile de temasları kurdu. Fransızlar, deneyimli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Barcelona’da Ronald Koeman döneminde takımda yer bulamayan Pjanic, İtalyan medyasına daha önce yaptığı açıklamada Juventus gibi dev bir takımda oynamak istediğini söylemişti.

  • 32 yaşındaki futbolcu için Napoli’nin de nabız yokladığı ifade edildi. Pjanic, 2021- 22 sezonunda Beşiktaş’ta 26 maçta forma giydi ve 4 asist üretti.

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