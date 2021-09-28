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Miralem Pjanic sakatlığı hakkında konuştu: Geri dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic sakatlığı hakkında ülke basınına konuştu. Takıma yeniden katılacağı tarihi açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığının beklediğinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde ​Miralem Pjanic'i kiralık olarak Barcelona'dan kadrosuna katmıştı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay mücadelesinde sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in yeniden sahalara dönüş tarihi belli oldu.

"3 hafta oynayamayacağım"

Siyah-beyazlı takımın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersek'li oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada sakatlığının beklediğinden biraz daha ciddi olduğunu belirtti. NTV Spor'da yer alan habere göre Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan ve Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında da forma giyemeyecek olan Pjanic, sakatlığını atlatarak yeniden takıma katılacağı günü beklediğini belirtti.

  • 31 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş ile çıktığı 5 maçta, 3 asistle oynadı.

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