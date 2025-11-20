Mircea Lucescu Türkiye ile eşleşmelerini yorumladı: Çok iyi biliyorum

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Futbol Takımımızın rakibi olan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış olan tecrübeli teknik adam, Türk futbolunu çok iyi bildiğini belirterek, bu eşleşmenin kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. Lucescu, play-off'taki şansları değerlendirirken, sekiz takım için de şansların eşit olduğunu vurguladı.





"Türk futbolunu çok iyi biliyorum"





A Milli Takımımızın play-off ilk turundaki rakibi Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile eşleşmeleri hakkında oldukça iddialı konuştu. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüpleri çalıştırmış olan Lucescu'nun açıklamaları, tecrübesinin Romanya için önemli bir avantaj olacağına işaret etti:





"Türklerin iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki. Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil."





Tecrübeli teknik adam, Türkiye'nin gücünü kabul etmekle birlikte, bu eşleşmeye karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.





"Şanslar 8 takımın tümü için eşit"





Lucescu, kura çekimindeki torba sistemini değerlendirirken, play-off'a kalan tüm takımların rekabet gücünün birbirine yakın olduğunu savundu ve şunları söyledi:



