Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mircea Lucescu Türkiye ile eşleşmelerini yorumladı: Çok iyi biliyorum

Mircea Lucescu Türkiye ile eşleşmelerini yorumladı: Çok iyi biliyorum

16:3820/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Futbol Takımımızın rakibi olan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış olan tecrübeli teknik adam, Türk futbolunu çok iyi bildiğini belirterek, bu eşleşmenin kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. Lucescu, play-off'taki şansları değerlendirirken, sekiz takım için de şansların eşit olduğunu vurguladı.

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Futbol Takımımızın rakibi olan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış olan tecrübeli teknik adam, Türk futbolunu çok iyi bildiğini belirterek, bu eşleşmenin kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. Lucescu, play-off'taki şansları değerlendirirken, sekiz takım için de şansların eşit olduğunu vurguladı.


"Türk futbolunu çok iyi biliyorum"


A Milli Takımımızın play-off ilk turundaki rakibi Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile eşleşmeleri hakkında oldukça iddialı konuştu. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüpleri çalıştırmış olan Lucescu'nun açıklamaları, tecrübesinin Romanya için önemli bir avantaj olacağına işaret etti:


"Türklerin iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki. Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil."


Tecrübeli teknik adam, Türkiye'nin gücünü kabul etmekle birlikte, bu eşleşmeye karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.


"Şanslar 8 takımın tümü için eşit"


Lucescu, kura çekimindeki torba sistemini değerlendirirken, play-off'a kalan tüm takımların rekabet gücünün birbirine yakın olduğunu savundu ve şunları söyledi:


"1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit."

#Türkiye
#Mircea Lucescu
#Romanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua