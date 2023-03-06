MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti

Gökhan Töre, Adana Demirspor'da 5 maça çıkarken 2 gol attı.
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Gaziantep FK'da forma giyen Mataj Hanousek ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı" şeklinde bildirilirken, Hanousek için de "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek’in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır" denildi.