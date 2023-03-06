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Spor

MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti

Transferin son gününde MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ve son olarak Gaziantep'te forma giyen Hanousek'i transfer ettiğini açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:21 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gökhan Töre, Adana Demirspor'da 5 maça çıkarken 2 gol attı.

Gökhan Töre, Adana Demirspor'da 5 maça çıkarken 2 gol attı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Gaziantep FK'da forma giyen Mataj Hanousek ile anlaşma sağlandığını duyurdu.


Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı" şeklinde bildirilirken, Hanousek için de "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek’in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır" denildi.



#Adana Demirspor
#Gökhan Töre
#Matej Hanousek
#Transfer
2 saat önce
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MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti
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