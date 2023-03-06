MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı" şeklinde bildirilirken, Hanousek için de "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek’in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır" denildi.