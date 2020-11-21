LİGUE 1

Monaco PSG maçı kaç kaç bitti?

Monaco PSG'yi devirdi: Çılgın geri dönüş

PSG, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Monaco'ya 3-2 yenildi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Cesc Fabregas kaydetti.

Haber Merkezi AA
Monacolu futbolcular galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Monacolu futbolcular galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: ERIC GAILLARD / Reuters

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 mağlup oldu.

PSG devreyi 2-0 önde kapattı

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG'de Kylian Mbappe 25. dakikada ve 37. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

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Mücadelenin ikinci devresinde ev sahibi takım Monaco, Kevin Volland ile 52. ve 65. dakikalarda iki gol kaydederek skoru eşitledi: 2-2.

PSG'li Abdou Diallo'nun 83. dakikada ceza sahası içerisinde Kevin Volland ile girdiği mücadelede faul yaptı ve kırmızı kart gördü. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını gole çeviren Cesc Fabregas, takımının üçüncü golünü attı ve Monaco karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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