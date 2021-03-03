Mostafa Mohamed'in kırmızı kart pozisyonu izlenmedi Terim ve ekibi çılgına döndü

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sarı kırmızılıların formda ismi Mostafa Mohamed kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mısırlı futbolcunun pozisyonunun tekrar izlenmesini isteyen sarı kırmızılıların teknik heyeti Meler'in VAR'dan uyarı almaması sonrasında isyan etti.
Galatasaray'da Mohamed, uzun süre sahada bekledi ancak VAR'dan uyarı gelmeyince Mısırlı futbolcu soyunma odasına gitti.
Fatih Terim ve ekibi sonrasındaki pozisyonda hakemleri alkışla protesto etti.
Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı (🔴) hakkında eski hakemlerden gelen yorumlar👇
🗣Seçim Demirel: "Sarı kart daha doğru olurdu."
🗣Abdullah Yılmaz: "Çok net sarı olmalıydı."
🗣Selçuk Dereli: "Bu neyin kırmızısı?" pic.twitter.com/Djc3X1rbaj
Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı (🔴) hakkında eski hakemlerden gelen yorumlar👇