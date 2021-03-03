Mostafa Mohamed'in kırmızı kart pozisyonu izlenmedi Terim ve ekibi çılgına döndü Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada son günlerin formda ismi Mostafa Mohamed, 58. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Halil Umut Meler'in dirsek attığını söylediği Mısırlı futbolcu, uzun süre sahada kaldı ve pozisyonun izlenmesini bekledi. Ancak Meler VAR'dan herhangi bir uyarı almadı. Fatih Terim ve ekibi bu kararın ardından mücadelenin hakemlerine alkışlı protestoda bulundu.

Haber Merkezi 03 Mart 2021, 20:31 Son Güncelleme: 03 Mart 2021, 20:49 Yeni Şafak