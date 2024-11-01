Muhabire yumruk atan Beşiktaş görevlisinin cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili verilen cezalar şu şekilde:





"Galatasaray’ın 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,





FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107-108-206-207-208, Güney Tribün 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,





Beşiktaş’ın, 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,





FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,





Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu)





Aynı müsabakada Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın ’üst sınırdan’ tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 4/2. maddesi uyarınca ’üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak’ 120 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."















