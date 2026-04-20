Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak şampiyon oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 65 kiloda temsil Muhammed Furkan Özbek, koparmada 143 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, silkmede 180 kilo ile Avrupa Rekoru kırarak altın madalyayı elde etti ve toplamda da 323 kilogram ile Avrupa şampiyonu oldu.