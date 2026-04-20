Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak şampiyon oldu

Muhammed Furkan Özbek
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda toplamda 323 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.
Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda madalyalar gelmeye devam ediyor.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 65 kiloda temsil Muhammed Furkan Özbek, koparmada 143 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, silkmede 180 kilo ile Avrupa Rekoru kırarak altın madalyayı elde etti ve toplamda da 323 kilogram ile Avrupa şampiyonu oldu.
