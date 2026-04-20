Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak şampiyon oldu

16:1620/04/2026, Pazartesi
Muhammed Furkan Özbek

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda toplamda 323 kiloyla Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda madalyalar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 65 kiloda temsil Muhammed Furkan Özbek, koparmada 143 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, silkmede 180 kilo ile Avrupa Rekoru kırarak altın madalyayı elde etti ve toplamda da 323 kilogram ile Avrupa şampiyonu oldu.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

1999-2002-2008 SGK girişliye 5 yıl erken emeklilik! 3.600 ya da 4.500 gün primle emeklilik şartlı detaylar sıralandı