Muhammet Demir, Gaziantep'te rekor kırdı

Muhammet Demir, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Son 2 haftadır rakip kalelere 2'şer gol atan Muhammet Demir, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Golcü futbolcu, bu sezon dışında kariyerinin en golcü dönemini 2015-16 sezonunda 11 golle yaşadı.

Muhammet için Gaziantep'in yeri farklı

Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet, 24 Mayıs 2009 tarihinde Gaziantepspor-Bursaspor arasında Gaziantep'te oynanan maçta, Bursa ekibinin formasıyla 4 dakika oyuna girerek ilk resmi Süper Lig maçında görev aldı. 2010-11 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet, önceki 2 sezon Bursaspor ile birer maça çıkıp golle tanışamadı. Gaziantep'e geldiği ilk sezon ise 2 resmi maçta ter döküp gol sevinci yaşayamayan Muhammet Demir, sonraki sezonlarda gösterdiği performansla hem zor günler geçiren Gaziantepspor'u sırtladı hem de ligde adından söz ettirdi.

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Muhammet Demir, Gaziantepspor'daki günlerinin ardından 23 Ocak 2016 tarihinde 2 milyon 750 bin bonservis ücretiyle Trabzonspor'a transfer oldu. Ancak yeni takımında yaşadığı şanssızlıklar ve sakatlıklar nedeniyle Gaziantepspor dönemini arayan Muhammet, 2017-18 sezonunda Sivasspor'un, 2019-20 sezonunda da Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

Gaziantep'te kariyer rekoruna ulaştı

İki sezondur Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep'e gelen Muhammet, buradaki performansıyla eski günlerine döndü. Geçen sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Muhammet Demir, bu sezon ise şu ana kadar 13 gol atıp kariyer rekoruna ulaştı. Aynı zamanda saha içerisindeki performansıyla da teknik heyeti sevindiren Muhammet, takım arkadaşlarının gol yollarında etkili olması için gol paslarıyla katkı sunuyor.

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