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Spor Muhammet Demir tarihe geçen son dakikaları anlattı Vicdanım çok rahat
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Muhammet Demir tarihe geçen son dakikaları anlattı: Vicdanım çok rahat

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Fakat mücadelenin son dakikalarında yaşanan olaylar tarihe geçerken, 90+9'da kazanılan penaltıyı bilerek dışarı atan Muhammet Demir o anları anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammet Demir tarihe geçen son dakikaları anlattı: Vicdanım çok rahat
Muhammet Demir'in penaltıyı bilerek atmadığı o an.

Süper Lig'in 34. haftası inanılmaz olaylara sahne oldu. Ligde kalmak için Göztepe'nin muhakkak kazanması gereken mücadele 1-1 sona erdi ve İzmir ekibi küme düştü.

Mücadelenin son dakikalarında Göztepeli oyuncular, attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek rakipleri Gaziantep'in gol atmasına izin verdi. Gaziantep'te de Muhammet Demir, golden sonra buldukları penaltıyı dışarı attı.

  • "Kesinlikle pişman değilim"
  • Mücadele sonrasında bu anlar hakkında konuşan Demir, kendisini çok tuhaf hissettiğini söyledi. Demir, "Hiç pişman değilim penaltıyı atmadığım için. Vicdanım çok rahat. Göztepe o fair play'i göstermeseydi penaltı da olmazdı. Penaltıyı atıp sevinmek içimize sinmezdi. Kesinlikle pişman değilim. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum. Birçok takım, bize bunu yaptırmazdı" ifadelerini kullandı.

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