Spor Mustafa Cengizden sosyal medya kararı "Kapatıyorum"
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Mustafa Cengiz'den sosyal medya kararı: "Kapatıyorum"

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz, sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Cengizden sosyal medya kararı: Kapatıyorum
Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyurdu. Başkan Cengiz yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

  • "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır. Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm. Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim."

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