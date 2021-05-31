Mustafa Cengiz'den sosyal medya kararı: "Kapatıyorum"

Dünya

Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı

Etiyopya'da ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Etiyopyalılar müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını taşıdı. O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.