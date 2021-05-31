Mustafa Denizli'nin veliahtı belli oldu

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği 2021-2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan Altay'da tecrübeli teknik adamın kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Mert Nobre'nin dümene geçebileceği bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra kasım ayında başkent temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.

Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

REKLAM

Daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev yapan Mert Nobre, Hatay temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.

Bir kupa daha kazandığım için Allah'ıma şükür. Mustafa Hocama teşekkür ederim. Bu kısa sürede kendisinden çok şey öğrendim. Büyük Altay camiasına çok teşekkür ederim @AltaySporKulubu ⚫⚪ pic.twitter.com/tVYwFoX6fZ — Mert Nobre (@MMertNobre) May 27, 2021