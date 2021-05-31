Spor Mustafa Denizlinin veliahtı belli oldu
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Mustafa Denizli'nin veliahtı belli oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin alternatifinin yardımcısı Mert Nobre olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Denizlinin veliahtı belli oldu
Mert Nobre Mustafa Denizli'nin teknik ekibinde yer alıyor.

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği 2021-2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan Altay'da tecrübeli teknik adamın kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Mert Nobre'nin dümene geçebileceği bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra kasım ayında başkent temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.

Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

  • Daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev yapan Mert Nobre, Hatay temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.

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