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Mustafa Yumlu veda etti: "Şimdi ayrılık zamanı"

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da futbolculardan Mustafa Yumlu, takımından ayrıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Yumlu veda etti: Şimdi ayrılık zamanı
Denizlispor formasıyla çıktığı 57 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Mustafa Yumlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini ancak ayrılık zamanının geldiğini belirtti.

Futbol kariyerinde büyüklerinden öğrendiklerini sahada ortaya koymaya gayret ettiğini aktaran Yumlu, şu ifadelere yer verdi:

  • "Hüseyin Avni Aker, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Dozer Cemil, Şenol Turgay, Necati, Ali Kemal, İskender, Hami, Ünal ve Fatih Tekke ile harmanlanmış futbol kültürünün kazandırdıklarını yapmaya, terimin son damlasına ve son ana kadar mücadele etmeye gayret ettim. Yediğim ekmek ve işime saygı gösterdim. İki yıllık süreçte bana sahip çıkan, destekleyen, alkışlayan, yeri geldiğinde haklı eleştirilerde bulunan Denizlispor'un büyük taraftarına ve camiasına en kalbi duygularımla teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel kulübü ve şehri yeniden Süper Lig'de görmeyi ümit ediyorum. Şimdi ayrılık zamanı. Aynı ciddiyet, samimiyet ve profesyonellik anlayışı ile başka bir formayı sırtlama ve yine bütün gücümle o forma için mücadele etme ve savaşma zamanı."

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