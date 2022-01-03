Spor Napoli Fenerbahçenin Güney Koreli stoperine talip
TRANSFER

Napoli Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperine talip

Süper Lig'de 32 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye İtalya'dan talip çıktı. 2019 yılında sarıl-lacivertli takımdan Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli bu kez de gözünü Kim'e dikti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Napoli Fenerbahçenin Güney Koreli stoperine talip
Kim Min-Jea bu sezon 23 remi maçta görev aldı

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae’yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’ye sezon başında Beijing Guoan’dan katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae’ye, İtalyan ekibi Napoli talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli’de Kostas Manolas’ın takımdan ayrılması, Kalidou Koulibaly’nin ise hem sakatlık hem de Afrika Kupası’nda görev alması sebebiyle gözünü sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kim’e dikti. İtalyan ekibi, Min-Jae transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Federico Fazio ve Axel Tuanzebe isimleri üstünde duruyor.

  • Napoli'ye transfer olması gündemde olan Kim Men-jae bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıktı. Kim'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den
SPOR
Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir: Teklifler var
SPOR
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir: Teklifler var
Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat.
Yargıtaydan emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar

​Eşinin kredi kartını iptal ettiren kocaya kötü haber.
İhracatta tarihi rekor

İhracatta tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini prangalardan kurtarmayı başardık

​SİHA'lara “Vur!” emri 6 aşamalı kontrolden sonra veriliyor.

TÜİK milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği verileri duyurdu.

​Türkiye'den TL taşıyan şirketler, spekülatörlerle kurun yüksekte kalmasına neden oluyor.

​PKK'nın şifreli konuşmaları DİAYDER imamından çıktı.

​İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Sevtap Ayman'ın PKK ile bağları ortaya çıkıyor.

​Yerli otomobil şehir içi ulaşım kolaylığı için küçük araçlara göz kırptı.

​Fransa'da Zafer Takı'na asılan AB bayrağı 24 saat geçmeden indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.