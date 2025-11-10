Yeni Şafak
NBA yasta: Lenny Wilkens hayatını kaybetti

16:0010/11/2025, Pazartesi
AA
Lenny Wilkens, 'Seattle basketbolunun babası' olarak anılıyordu.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, kariyerinde 3 kez Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Wilkens'in hayatını kaybettiği duyuruldu.


St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği basketbolculuk döneminde 9 kez all-star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.


Başantrenörlük kariyerinde ise Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te yılın antrenörü seçilen Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.


Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.


Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör ünvanını elinde bulunduruyor.






#NBA
#Lenny Wilkens
#Seattle
