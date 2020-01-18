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Negredo 6. saniyede gol attı, Arap spiker kendinden geçti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri Kupası'nda attığı golle gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Negredo'nun gol sevinci.

Negredo'nun gol sevinci.

Al Nasr forması giyen Negredo, Al Hilal ile oynanan kupa maçının hemen başında gol attı. Mücadelenin başlama düdüğü sonrası atılan uzun topta ceza sahasına koşu yapan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı.

6. saniyede gelen gol sonrası maçı anlatan Arap spiker adeta kendinden geçti.

İşte Negredo'nun gündem olan o golü;

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