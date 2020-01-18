Negredo 6. saniyede gol attı, Arap spiker kendinden geçti

Al Nasr forması giyen Negredo, Al Hilal ile oynanan kupa maçının hemen başında gol attı. Mücadelenin başlama düdüğü sonrası atılan uzun topta ceza sahasına koşu yapan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı.
6. saniyede gelen gol sonrası maçı anlatan Arap spiker adeta kendinden geçti.
İşte Negredo'nun gündem olan o golü;
Alvaro Negredo scoorde zo snel dat de tv-regie er nog geeneens klaar voor was 😍 pic.twitter.com/RK6qpzFD2r
Alvaro Negredo scoorde zo snel dat de tv-regie er nog geeneens klaar voor was 😍 pic.twitter.com/RK6qpzFD2r— FC Afkicken (@FCAfkicken) 18 Ocak 2020
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