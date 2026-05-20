Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
New York Knicks çılgın geri dönüş

New York Knicks çılgın geri dönüş

10:3820/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Jalen Brunson, 38 sayılık performansıyla maça damga vurdu.
Jalen Brunson, 38 sayılık performansıyla maça damga vurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks, uzatmada Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti.

Madison Square Garden'daki maçın son çeyreğinde 22 sayı (93-71) geriye düşen Knicks, yakaladığı 18-1'lik seriyle farkı önce 5'e düşürdü (94-89), bitime 19 saniye kala da skoru 101-101 yaparak karşılaşmayı uzatmaya götürdü.


Knicks'te Jalen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.


Donovan Mitchell'in 29 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise James Harden 15 sayı, Evan Mobley 15 sayı, 14 ribaunt kaydetti.


Serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cuma gecesi New York'ta oynanacak.




#NBA
#New York Knicks
#Cleveland Cavaliers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB 2610 personel alımı başvuru ekranı 2026! GSB 2610 personel alımı başvuruları başladı mı şartları neler? Kontenjan dağılımı