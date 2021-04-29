Nihat Kahveci'den Beşiktaş yorumu: "Sadece bir isim kötü oynadı"

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Tivibu Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın oyunu ve futbolcuların performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kahveci'nin maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Beşiktaş 3-0'dan sonra sıkıntı yaşıyor"
- "Rize Beşiktaş'ın kaybetmediği bir deplasman. Bugün de galip gelmeyi bildiler. Beşiktaş 3-0'dan sonra sıkıntı yaşıyor. Denizli maçında da aynı şey oldu 10 kişi kalmışlardı ama o da normaldir. İsmail'in bugüne kadar vurduğu en iyi frikiktir Ersin'in yapacağı bir şey yoktu. Çok klasik bir söz hakem düdüğünü çalmadan maç bitmiyor. Beşiktaş taraftarına rahat maç izlemek yok. 4 tane gol atması gerekiyor Beşiktaş'ın demek ki... Bunu gördük. Bir beraberlik büyük yara getirirdi. Şimdi Hatay maçına konsantre olmaya başlayacaklar."
"Bütün Beşiktaşlılar televizyonları kapatırdı"
- "Rizespor pozisyona giremediği için duran toplara dikkat etmek gerekiyordu. Gereksiz faul yapmayacaksın. 87'den sonrası Beşiktaş'a 1 ay gibi geçti. Bir korner oldu son anda. Oradan gol çıksa herhalde bütün Beşiktaşlılar televizyonları kapatırdı. 3-0'dan 3-3 olması bütün önümüze aldığımız notları değiştirtirdi."
"Bir tek Mensah kötü oynadı"
- "Beşiktaş hak ederek kazandı, çok iyi oynadı. Kim kötü oynadı dersem bir Mensah derim. Oyuna sonradan giriyorsan bir şeyler göstermelisin. Bugün kaleden ileriye kadar herkes iyi oynadı ve görevini yaptı."
"Ghezzal'ı bu formuyla kimse kesemez"
- "Beşiktaşlı taraftarlara seslenmek istiyorum; Ghezzal'ın yaptığı asistleri, attığı golleri fazla paylaşmasınlar. Yoksa Beşiktaş'ın elinden alırlar. Nereye pas atacağını, nereye orta keseceğini, nereye gol atacağını biliyorsun. Sonuç; çaresizlik. Gökhan Töre iki maçtır iyi şeyler yapıyor ama sonuç alamıyor. İstekli ve arzulu ama Ghezzal'ı bu formuyla kimse kesemez. Manchester City'de, Barcelona'da, Real Madrid'de bile kesemezsin bu performansı."