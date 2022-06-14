Nuri Albayrak'tan Hacıkerimoğlu mesajı: "Çeteciler karşı çıkıyor"

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, Mustafa Günaydın ve Ahmet Celal Ataman, Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu öncesinde mevcut yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun liste dışı bırakılma çabalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Albayrak: "Mustafa Hacıkerimoğlu ismi işlerine gelmedi"

Futbolun içinde çöreklenmiş mafya ve çete düzenini bozma uğraşları nedeniyle Mustafa Hacıkerimoğlu’na karşı İstanbul kulüplerinin cephe aldığına dikkat çeken Albayrak, “Futbola adalet ve hakkaniyetin gelmesi için yıllardır konuşulan fakat bir türlü icraata geçilmeyen süreçler yaşadık. VAR sisteminin gelmesiyle İstanbul kulüplerinin, Anadolu kulüplerine avantaj sağlayan şike ve benzeri eylemlerin birçoğu ortadan kalktı. Sağlıklı bir sistem oluşması yönünde de en büyük gayreti veren ve futbolda adaletin gelmesi için çaba gösteren Mustafa Hacıkerimoğlu, işlerine gelmedi tabii ki. Baktığınızda bugün Hacıkerimoğlu’na karşı gelenler çete ve mafya ile birlikte olanlar. Anadolu kulüplerinin bu konuda herhangi bir itirazı olmadığına göre eski sisteme dönmek ve adaletsizliği yeniden inşa etmek isteyenler Mustafa Hacıkerimoğlu’nu istemeyenlerdir. VAR sisteminin gelmesi ile Anadolu takımlarıyla İstanbul takımları arasında yaşanan adaletsizlik kısmen ortadan kalkmıştır ve bunun kalkmasında da Mustafa Hacıkerimoğlu’nun önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Sadece adalet ve hak diyen bu arkadaşımızla TFF çatısı altında görev yapan diğer arkadaşlarda hakemlerin hegemonyasını ortadan kaldırmak adına önemli bir adım atmıştır. İnanıyorum ki 3 lig hakemleri içinde bile bugün art niyetle sahaya çıkan hakemlerden daha iyi maç yönetecek hakemler vardır. Bu değişim için cesaret gerekli ve bu cesareti ortaya koyanların içinde de Mustafa Hacıkerimoğlu vardır. Bu işin en büyük tehlikesi ise bu oyun hayata geçerse Anadolu kulüpleri özgüveni kaybeder ve daha sonra bu kişilerin ikinci ve üçüncü planının önü açılır” dedi.

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Günaydın: "Suçu hakkaniyetli davranması mı, adalet araması mı?"





Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın da, yeni oluşacak TFF yönetim kurulu listesinde Mustafa Hacıkerimoğlu’nun yer almaması için gösterilen çabaya tepki gösterdi.

Günaydın, Hacıkerimoğlu’nun tavrının ve duruşunun net olduğunu belirterek, “Kızdığını, ağladığını ve güldüğünü belli eden bir arkadaşımız. Suçu neymiş? Hakkaniyetli davranması mı, adalet araması mı? Yan çizen ve yalpalayan bir karakter olmadığı için hakkaniyetten ve adalet duygusundan uzak olan insanlar böyle insanları istemez. Türk futbolunu perde arkasından dizayn eden ve bu doğrultuda yapılaşma sürecini kontrol etmeye çalışan kişilerin Türk futbolundan sökülüp atılması için Mustafa Hacıkerimoğlu gibilerin sayısının arttırılması gerekir. VAR sisteminin de katkısı ile öncelikli olarak maçlarda hakemlerin tarafsızlık ilkesi ortadan kalkmıştır. Bu iradeyi yönetin insanların da futbolun asıl sahibi olması gerekir. Hakemlerin ve perde arkasında ki insanların hegemonyasından futbolun kurtulması için Mustafa Hacıkerimoğlu’nun ortaya koyduğu irade desteklenmeli. Çünkü Mustafa Hacıkerimoğlu tezgahı bozduğu için birkaç çıkarcı yüzünden istenmeyen adam ilan edilmek istiyor” ifadelerini kullandı.

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Ataman: "Hacıkerimoğlu’nun arkasında durulması gerekir"

Ahmet Celal Ataman, Trabzonspor yönetim kurulunun Türkiye Futbol Federasyonuna önerdiği ismin istenmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek bunu doğru bulmadığını söyledi. Ataman, Mustafa Hacıkerimoğlu’nun neden istenmediğinin açıklanması ve istemeyenlerin neden istemediği konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Trabzonspor yönetim kurulunun önerdiği ismin arkasında durarak camiadan aldığı yetkili ve sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğunu da belirten Ataman, “Kendi planladıkları düzenin bozulmasını istemeyenler Mustafa Hacıkerimoğlu’nu istemeyerek niyetlerini ortaya koymuştur. Ben bu hamleyi bazılarının eski alışkanlıklarının depreşmesi olarak görüyorum. Başta da belirttiğim gibi her ne olursa olsun Trabzonspor’un büyüklüğü önerdiği isimde ısrarcı olmasını ve Mustafa Hacıkerimoğlu’nun arkasında durmasını gerektirir” şeklinde konuştu.

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