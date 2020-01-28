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Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a imza atmak için Hollanda'ya gitti

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibi Feyenoord ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcu yeni takımıyla kiralık sözleşmesi imzalamak için İstanbul'dan ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuzhan Özyakup, son dönemlerde Beşiktaşlı taraftarların tepkileriyle karşılaşıyordu.

Oğuzhan Özyakup, son dönemlerde Beşiktaşlı taraftarların tepkileriyle karşılaşıyordu.

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrıldı. Milli futbolcu, Hollanda ekibi Feyenoord ile yaptığı anlaşma kapsamında akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

Oğuzhan Özyakup havaalanında yaptığı açıklamada, "Başkan gitti, hoca gitti. Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Sergen hocayla da konuştum ama ben çok nettim. Fikrim değişmedi" ifadelerini kullandı.

  • Oğuzhan Özyakup son dönemlerde çıktığı maçlarda Beşiktaşlı taraftarlarca ıslıklanıyordu. Milli oyuncunun bu sebeple takımdan ayrılmaya karar verdiği ve yönetimden izin istediği aktarıldı.

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