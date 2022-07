Okan Buruk: Birçok bölgeye transfer yapacağız

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçı da olsa sahaya her zaman kazanmak için çıktıklarını söyleyen Buruk, "Bu bir hazırlık dönemi. Hazırlık döneminde oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın yorgunlukları ve maç eksiklikleri var. Oynadığımız iki takımda beşinci altıncı maçını oynuyor. Onlar fiziksel olarak çok hazırlar. Bütün çalışmamızı kampın sonuna kadar çift antrenmanla değerlendireceğiz. Fiziksel olarak yorgunluğun etkileri var. Bugünkü maçtaki ana sıkıntımız top kayıpları oldu. İkinci bölümde biraz daha rakibin üstüne gitmeye çalıştık. Orada geçişlerde sıkıntılar yaşadık. Yüzde yüz hazır değiliz. Milli takımdan oyuncularımız geleli 7-8 gün oldu. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama sonuçta Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Mutsuzum. Bu mutsuzluğumuzu oyuncularımıza aktaracağız. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak. O maçlara fiziksel olarak daha farklı çıkacağız.” ifadelerine yer verdi.

"OLIVEIRA ÖNEMLİ DESTEK VERECEK"

Buruk, daha çok çalışacaklarını vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Sergio Oliveira geldi. Orta sahamıza önemli destek vereceğini düşünüyorum. Eksik bölgelerimizden biriydi. Yine o bölgeye oyuncular almaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı kampa katabiliriz. Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray’ın eksiklerini tamamlamaya çalışıyorlar. Biz de oyuncularımızı en hazır hale getirmeye çalışacağız. Mağlubiyetlere üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Daha çok çalışacağız. Galatasaray’ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizde her şey karışmaya, karıştırılmaya hazır. O yüzden bir çok spekülasyon yapılabiliyor. Biz her şeyi görüyoruz. Yaklaşık 35 oyuncu ile beraberim. Akademiden birçok oyuncumuzu kattık. Onlara da süre veriyoruz. Antrenman anlamında zorlandığımız bölümler oluyor. En kısa zamanda asıl kadromuzu belirleyip daha kaliteli bir şekilde çalışmaya başlayacağız.”

“BİRÇOK BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Okan Buruk, kadrodaki eksiklerin farkında olduklarını ve transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Çok net birçok bölgede ihtiyacımız var. Birçok bölgeye transfer yapacağız. Marcao ayrıldı. Oraya transfer yapacağız. Ön tarafa ve orta sahaya transfer yapacağız. Birçok transfer yapmamız gerekiyor. Elimizdeki eksiklerimizi çok net görüyoruz. Herkes görüyor. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz. Kulübümüz, yöneticilerimiz, başkanımız, ben, teknik ekibimiz, sportif direktörümüz herkes aynı amaç uğrunda çaba sarf ediyor. Transfer işi kolay değil. Adam almak için almak istemiyoruz. Şu anda en iyi oyuncuları buraya getirmek istiyoruz. O da zaman alıyor. herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğimize inanıyorum.” cümlelerine yer verdi.