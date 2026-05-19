Okan Buruk bizzat görüştü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında hücum hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, gözünü tanıdık bir isme dikti. Başarılı çalıştırıcının, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile bizzat temasa geçtiği iddia edildi.
Galatasaray’da, gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un, hücum hattındaki derinliği artırmak ve farklı oyun planlarına uygun, pivot özellikleri gelişmiş bir golcü arayışında olduğu biliniyor.
Burhan Can Terzi’nin paylaştığı bilgilere göre, tecrübeli hocanın bu doğrultuda belirlediği isimlerin başında, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi geliyor.
Okan Buruk'un yakın zamanda Vedat Muriqi ile görüştüğü ifade edildi. Bu sezon takımıyla 36 maça çıkan Vedat Muriqi, 22 gol atarken 1 de asist yaptı.