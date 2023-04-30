Okan Buruk: İnşallah şampiyon olacağız

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.





İşte Okan Buruk'un sözleri;





Tam olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Hem bunun için, hem de kaybettiğimiz için üzgünüz. 1. gol sonrası kırıldık. İkinci yarının bir bölümünde de kırıldık





''Lider durumdayız''





Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik. Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz. Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.









Taraftara mesaj verdi

Kafamızı kaldırıp şampiyonluğumuzu almak için elimizden geleni yine yapacağız. Galatasaray taraftarları hiç merak etmesin. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız.