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Spor

Okan Buruk: İnşallah şampiyon olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Okan Buruk taraftara da seslendi.

22:25 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Okan Buruk'un sözleri;

Tam olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Hem bunun için, hem de kaybettiğimiz için üzgünüz. 1. gol sonrası kırıldık. İkinci yarının bir bölümünde de kırıldık


''Lider durumdayız''


Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik. Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz. Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.



Taraftara mesaj verdi

Kafamızı kaldırıp şampiyonluğumuzu almak için elimizden geleni yine yapacağız. Galatasaray taraftarları hiç merak etmesin. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız.

Sezon başından beri alan savunması yapıyoruz. Hep aynı pozisyondaydı Sergio ve Lucas. Lucas'a yapılan bir itme var, hakemler bunu değerlendirmediler. Sergio da agresif olup rakibini bloklasaydı... İyi bir orta geldi.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
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