Okan Buruk: İnşallah şampiyon olacağız

Okan Buruk
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Tam olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Hem bunun için, hem de kaybettiğimiz için üzgünüz. 1. gol sonrası kırıldık. İkinci yarının bir bölümünde de kırıldık
''Lider durumdayız''
Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik. Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz. Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.
Taraftara mesaj verdi
Kafamızı kaldırıp şampiyonluğumuzu almak için elimizden geleni yine yapacağız. Galatasaray taraftarları hiç merak etmesin. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız.
Sezon başından beri alan savunması yapıyoruz. Hep aynı pozisyondaydı Sergio ve Lucas. Lucas'a yapılan bir itme var, hakemler bunu değerlendirmediler. Sergio da agresif olup rakibini bloklasaydı... İyi bir orta geldi.