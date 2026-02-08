Okan Buruk maç başlamadan yapacağı oyuncu değişikliğini açıkladı

"Transfer dönemini tamamladık ve sonunu güzel bitirdik bizim için. Kadro genişliğini oluşturduk. Maç yoğunluğunda bu kadro genişliğini en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bugün 4 eksiğimiz var ama kulübemiz dolu ve bu beni mutlu ediyor. Rizespor iyi bir takıma sahip. Kazanmak istiyoruz. Rakibimiz geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Top rakipteyken ve bizdeyken neler yapacağımızı iyi planlamamız gerekiyor. Puan farkını yukarılara çekmemiz önemli."

"Renato Nhaga genç bir oyuncu. Bize gelmeden önce bir hafta idman yapmamıştı. İlk iki gün adaptasyon çalışmalarından sonra dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Bugün kadroda olmasını istedik. Kendisiyle dün güzel bir konuşmamız oldu. Onun zamana ihtiyacı var bu seviyede bir takımda oynamak için. Ama oynama şansları çıkacak ona, birçok oyuncu da olduğu gibi ama bir yandan da sert bir yarış da var. Tüm oyunculara şans vereceğim."