Okan Buruk'tan bir maçlık cezaya tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) vermiş olduğu bir maçlık cezayı değerlendirdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve fair-play puanıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, kupa maçını değerlendirirken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) vermiş olduğu cezaya tepki gösterdi.
"Kupada devam ediyorsanız, birileriyle eşleşeceksiniz; çeyrek, yarı final olabilir, final olabilir. Biz Galatasaray'ız. Kimle oynarsak oynayalım, turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Kafamızda 'Keşke eşleşmeseydik' diye bir korkumuz yok. Kimle eşleşirsek eşleşelim elimizden geleni yapacağız."
"Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım."
"Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."