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Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolcuya: "Böyle devam etmesi önemli"

Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolcuya: "Böyle devam etmesi önemli"

00:4626/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Okan Buruk galibiyetten memnun.
Okan Buruk galibiyetten memnun.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki PAOK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor."


'En iyi oyundu'

"4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli."

'Oynamaya çalışan bir takımız'

"Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım."


'Üç forvetle de oynayabiliriz'

"Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz."

"Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Ismael Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor Jakobs, sadece hücumları değil. Onu da idareli kullanmamız lazım."


'Yetenekli olduğunu biliyorduk'

"Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli."




#Galatasaray
#Okan Buruk
#PAOK

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