Okan Buruk'un sağ kolu Barış Alper

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın katkısı büyük oldu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın çıktığı 19 resmi maçın 19'unda da görev yaptı. Geçen sezonki performansına göre biraz daha geride olmasına ve zaman zaman eleştirilmesine rağmen gücünden bir şey kaybetmeyen Barış Alper, geride kalan bölümde hiç maç kaçırmadı. Galatasaray'ın milli futbolcusu, bin 475 dakika sahada kalırken, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.