Okan Buruk'un sağ kolu Barış Alper

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın katkısı büyük oldu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın çıktığı 19 resmi maçın 19'unda da görev yaptı. Geçen sezonki performansına göre biraz daha geride olmasına ve zaman zaman eleştirilmesine rağmen gücünden bir şey kaybetmeyen Barış Alper, geride kalan bölümde hiç maç kaçırmadı. Galatasaray'ın milli futbolcusu, bin 475 dakika sahada kalırken, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Barış Alper, istikrarlı futbolunun yanı sıra sarı-kırmızılı takımının 'joker' oyuncusu olmaya da devam ediyor. Genç yetenek, şampiyonluğun yaşandığı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şu ana kadar 5 farklı mevkide forma giydi. Sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek ve sağ kanat bek olarak görev alan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray'a transfer olduğunda 1 milyon euro piyasa değeri bulunan Barış Alper, sarı-kırmızılı forma altında kıymetini 21 kat arttırdı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan bazı takımları peşine takan genç oyuncu için teklif hazırlıkları yapılıyor. Dev kulüplerin ara transfer döneminde Galatasaray kulübünün kapısını çalması bekleniyor.