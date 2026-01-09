Yeni Şafak
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart'ta oynanacak

12:049/01/2026, Cuma
AA
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının yeni tarihi belli oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.


Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

