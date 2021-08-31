Spor Ömer Şişmanoğlu imzayı atıyor İşte yeni takımı
TRANSFER

Ömer Şişmanoğlu imzayı atıyor: İşte yeni takımı

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra toplam 14 takviye yapan Denizlispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile de anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi DHA
Ömer Şişmanoğlu imzayı atıyor: İşte yeni takımı
Bir dönem Beşiktaş forması giymişti.

Son olarak Adanaspor'dan 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre'ye imza attıran Denizlispor, forvet bölgesi için geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu gündemine aldı. Oyuncuyla masaya oturan Denizlisporlu yöneticiler, yapılan görüşmelerin ardından el sıkıştı.

Kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nun kısa süre içinde kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekliyor.

  • Geçen sezon devre arasında Tuzlaspor'a transfer olan Ömer Şişmanoğlu, burada çıktığı 8 maçta gol ya da asist üretemedi.

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