OMÜ tekvandoda Türkiye şampiyonu

Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. OMÜ’lü öğrenciler, erkeklerde Türkiye birincisi, kadınlarda Türkiye üçüncüsü, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu oldu.

Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan Alihan Kuru, Enes Kaplan ile Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalya, Tarık Altıngöz ise bronz madalya kazandı.