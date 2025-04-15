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OMÜ tekvandoda Türkiye şampiyonu

OMÜ tekvandoda Türkiye şampiyonu

15:4815/04/2025, Salı
IHA
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Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası’ndan madalyalar ile döndü.

Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. OMÜ’lü öğrenciler, erkeklerde Türkiye birincisi, kadınlarda Türkiye üçüncüsü, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu oldu.


Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan Alihan Kuru, Enes Kaplan ile Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalya, Tarık Altıngöz ise bronz madalya kazandı.


Üniversiteden yapılan açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak öğrencimizi ve antrenör Sebahattin Yaşar’ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.











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