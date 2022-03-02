Önder Karaveli elendikleri maçı değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Kayserispor'a elendikleri kupa maçı hakkında konuştu. Karaveli, çok üzgün olduklarını belirtirken yeni hedefleri hakkında mesajlar verdi.
İşte Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
- *"Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Oynanan oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok."
- *"Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz."
- *"Elimizde sadece lig kaldı. İkincilik için uğraşacağız"