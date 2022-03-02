Spor Önder Karaveli elendikleri maçı değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı
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Önder Karaveli elendikleri maçı değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kayserispor'a elendikleri Türkiye Kupası maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Önder Karaveli elendikleri maçı değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı
Önder Karaveli - Beşiktaş

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Kayserispor'a elendikleri kupa maçı hakkında konuştu. Karaveli, çok üzgün olduklarını belirtirken yeni hedefleri hakkında mesajlar verdi.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

  • *"Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Oynanan oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok."
  • *"Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz."
  • *"Elimizde sadece lig kaldı. İkincilik için uğraşacağız"
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