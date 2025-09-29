Onuachu damgası

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor. Trabzonshor'da ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. Onuachu, Trabzonspor'da maç başına 0,71 gol ortalamasıyla takımına katkı verdi.





7 HAFTAYA ETKİ ETTİ

İlk 7 haftada 5 gol atan Onuachu ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı golcü, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Trabzonsporun galibiyet golünü kaydetti. Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına katkı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, son olarak Trabzonspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. Onuachu, bordo-mavili takımının ligde attığı 9 golünün 5'ini kaydeden isim oldu.





8 PUANLIK KATKI

Ligin ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 8 puan elde etti. Bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcünün iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yendiği, Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda birer, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol attı. Trabzonspor, bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.



