SÜPER LİG

Ozan Tufan'ın sesi ekrandan duyuldu: Her şeye bir cevabınız var!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli futbolcular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç file bekçisi Oytun, ligdeki ilk maçında kalesinde 3 gol gördü.

Genç file bekçisi Oytun, ligdeki ilk maçında kalesinde 3 gol gördü.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi ve son haftalardaki kötü gidişatına engel olamadı.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde futbolcuların gerginliği, saha içi diyaloglarına da yansıdı.

Maça yedek başlayan Caner Erkin, 78. dakikada oyuna dahil oldu.
Maça yedek başlayan Caner Erkin, 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Caner ve Ozan, Oytun'a çıkıştı

Gaziantep FK maçında bir pozisyonda Caner Erkin, genç file bekçisi Oytun Özdoğan'a, "Çıksan alacaksın" diyerek çıkıştı. 22 yaşındaki eldiven, "Nereye alıyorsun Caner abi?" karşılığını verdi. Bunun üzerine araya giren Ozan Tufan'ın da küfürlü bir şekilde Oytun'a, ''Her şeye bir cevabınız var'' diye bağırdığı yayıncı kuruluş ekranına yansıdı.


Oytun ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay Bayındır'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

Oytun Özdoğan sarı-lacivertli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.
Oytun Özdoğan sarı-lacivertli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.


Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Mücadele sonrasında karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son maçlarda kötü bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerde kimin teknik direktör olduğunun belli olmadığını ifade eden Dilmen, "Hangisi teknik direktör bilmiyorum. Erol Hoca orada, Volkan bağırıyor o taraftan, Selçuk bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortamda görüyoruz takımı. Bu kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü. Son 6 haftada 4 mağlubiyet var" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısıRıdvan Dilmen sosyal medya hesabından, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının geç olmayacağını ifade ederken, "Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur" cümlelerini kullandı.Fenerbahçe Antep'te kayıpGaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur.&mdash; Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 19, 2020

Erol Bulut'tan istifa beklentilerine yanıt
Erol Bulut'tan istifa beklentilerine yanıt

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti."Penaltımız ve golümüz verilmedi, maçlardaki karar farklılıkları nasıl oluyor anlamıyorum"Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Gaziantep’e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu. İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR’daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum. Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam’ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Antep'te kayıp"İstifa beklentisi hakkında diyecek bir şeyim yok"Özellikle taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız” diye konuştu.Fenerbahçeli taraftarlardan Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'a istifa çağrısıRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısıGaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?

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