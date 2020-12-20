Ozan Tufan'ın sesi ekrandan duyuldu: Her şeye bir cevabınız var!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi ve son haftalardaki kötü gidişatına engel olamadı.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde futbolcuların gerginliği, saha içi diyaloglarına da yansıdı.

Caner ve Ozan, Oytun'a çıkıştı

Gaziantep FK maçında bir pozisyonda Caner Erkin, genç file bekçisi Oytun Özdoğan'a, "Çıksan alacaksın" diyerek çıkıştı. 22 yaşındaki eldiven, "Nereye alıyorsun Caner abi?" karşılığını verdi. Bunun üzerine araya giren Ozan Tufan'ın da küfürlü bir şekilde Oytun'a, ''Her şeye bir cevabınız var'' diye bağırdığı yayıncı kuruluş ekranına yansıdı.





Oytun ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay Bayındır'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.





Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Mücadele sonrasında karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son maçlarda kötü bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerde kimin teknik direktör olduğunun belli olmadığını ifade eden Dilmen, "Hangisi teknik direktör bilmiyorum. Erol Hoca orada, Volkan bağırıyor o taraftan, Selçuk bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortamda görüyoruz takımı. Bu kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü. Son 6 haftada 4 mağlubiyet var" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısıRıdvan Dilmen sosyal medya hesabından, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının geç olmayacağını ifade ederken, "Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur" cümlelerini kullandı.Fenerbahçe Antep'te kayıpGaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi?Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur.— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 19, 2020