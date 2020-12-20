Ozan Tufan'ın sesi ekrandan duyuldu: Her şeye bir cevabınız var!
Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli futbolcular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi ve son haftalardaki kötü gidişatına engel olamadı.
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde futbolcuların gerginliği, saha içi diyaloglarına da yansıdı.
Caner ve Ozan, Oytun'a çıkıştı
Gaziantep FK maçında bir pozisyonda Caner Erkin, genç file bekçisi Oytun Özdoğan'a, "Çıksan alacaksın" diyerek çıkıştı. 22 yaşındaki eldiven, "Nereye alıyorsun Caner abi?" karşılığını verdi. Bunun üzerine araya giren Ozan Tufan'ın da küfürlü bir şekilde Oytun'a, ''Her şeye bir cevabınız var'' diye bağırdığı yayıncı kuruluş ekranına yansıdı.
Oytun ligde ilk kez
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay Bayındır'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.
Yorum